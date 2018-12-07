Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Из-за снега, который выпал в Ростове-на-Дону сегодня, 7 декабря, и перепадов температур город-миллионник в часы пик сковали пробки. Уровень многокилометровых заторов достиг максимальной отметки — 10 баллов (согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки»), сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Снегопад в Ростове-на-Дону

По данным сервиса, к настоящему времени уровень пробок снизился до 8 баллов. Тем не менее, на всех основных дорогах Ростова-на-Дону наблюдаются заторы. Причиной тому стали, в том числе, дорожно-транспортные нарушения (девять аварий) и дорожные работы.

Отметим, что ранее Госавтоинспекция региона предупредила автовладельцев о гололедице. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.