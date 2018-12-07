Тула, 7 декабря, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Штаб по приему гостей Тульской области открылся в Тульском кремле в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Последние напутствия волонтерам, которые работают в Штабе, дала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Штаб по приему гостей в Туле

Штаб, созданный для удобства гостей, которые посетят Тулу на новогодние праздники, будет работать в течение всего проекта «Тула — новогодняя столица России»: с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. Кроме того, для туристов работает «горячая линия» — 8‑800‑301‑71‑71, а волонтеры будут работать в центре города постоянно.

В самом штабе работает информационный центр, где гости Тулы могут получить самую актуальную информацию о достопримечательностях региона, мероприятиях и площадках проекта. Отсюда же туристы могут отправить понравившуюся новогоднюю открытку с тульской тематикой родственникам и друзьям в любую точку мира.

Сегодня, 7 декабря, в Туле заработало «Туристическое такси», заказать его можно по телефону: (4872) 71−71−71. Его особенность в том, что гости и жители Тулы не только смогут добраться до места назначения с комфортом, но и побывать на экскурсии, которую по пути следования проведет таксист-экскурсовод. Цена же поездки у туристическом такси не будет отличаться от стоимость обычного.