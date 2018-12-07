Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Более чем на 5 млн рублей оштрафованы предприятия, отвечающие за оказание коммунальных услуг населению. Штрафы компании обязаны выплатить за неуборку снега и наледи с улиц и во дворах. Недобросовестные организации были выявлены в ходе дополнительного рейда, проведённого сотрудниками административной инспекции региона, сообщает ИА REGNUM 7 декабря.

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«По результатам принятых сотрудниками инспекции мер было возбуждено порядка 640 дел об административной ответственности. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, Таганроге, где управляющие компании ЖКХ и товарищества собственников жилья к надлежащему содержанию территории относятся недобросовестно», — отметили в инспекции.

Стоит отметить, что под уборкой подразумевается вывоз снега, льда, грязи, обработка тротуаров и проезжей части дорог противогололедными средствами.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первый снег в Ростовской области выпал в середине ноября. К расчистке тротуаров от снега коммунальщики приступать не торопились. Только в период с 13 по 15 ноября было возбуждено более 70 дел об административной ответственности. Большую часть правонарушений — 70% —инспекторы выявили в Ростове-на-Дону.

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После этого на встрече с предпринимателями ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв заявил, что о борьбе с последствиями снегопада должны думать бизнесмены, а не коммунальные службы.

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