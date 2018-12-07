Тула, 7 декабря, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Проект «Тула — новогодняя столица России» открылся 7 декабря «Северным шоу» — оно проходит у башни Водяных ворот на Казанской набережной Упы, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. «Северное шоу» проходит на Казанской набережной Тулы 7 и 8 декабря с 15:00 до 20:00, а 9 декабря — с 11:00 до 16:00.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области «Северное шоу» в новогодней столице России Туле

Горожан и гостей Тулы на празднике встречают ростовые куклы белых медведей. Гостям предлагают зайти в ярангу — традиционном жилище северных оленеводов, а все желающие могут покататься на настоящих северных оленях из Мурманска.

Здесь же работают интерактивные зоны, где можно увидеть танцы северных народов, послушать горловое пение и игру на варгане в исполнении артистов, принять участие в мастер-классах по изготовлению амулетов и оберегов.

Напротив дома №15 на улице Металлистов открылась интерактивная зона «Двор Хаски»: все желающие здесь смогут ежедневно на протяжении целого месяца сделать памятное фото с тульскими хаски, а в снежную погоду — прокатиться на санях, запряженных собаками. Гостям предлагают согреться ароматным глинтвейном.