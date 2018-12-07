Москва, 7 декабря, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на введение новых правил для операторов иностранных платежных систем и электронных кошельков, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

lcb Банковские карты

Первый законопроект устанавливает понятие иностранной платежной системы. Под ней подразумевается совокупность организаций, осуществляющих трансграничные переводы денежных средств в соответствии с иностранным законодательством и по правилам иностранной платежной системы. Иностранная платежная система может включать иностранный банк или другую кредитную организацию, которая выступает в качестве плательщика и получателя средств по переводам денежных средств.

Однако самое главное изменение касается правил функционирования иностранных платежных систем в РФ. Так, если закон будет принят, Центробанк РФ будет вести специальный реестр таких систем. Каждая иностранная платежная система, которая желает работать с РФ, должна будет направить в ЦБ соответствующее заявление. Причем сделать она это сможет только через созданное в РФ юрлицо — представителя оператора иностранной платежной системы. При этом российские банки будут обязаны работать только с теми иностранными платежными системами, операторы которых вошли в реестр ЦБ. Трансграничные переводы физлиц через другие зарубежные платежные системы будут прекращены через 270 дней после принятия закона.

Как отмечают авторы инициативы, новые правила для проведения платежей необходимы в связи с тем, что на рынке платежных сервисов появляются новые участники, а сам платёжный процесс постоянно развивается и нуждается в дополнительном контроле.

Кроме того, парламентарии прописывают новый порядок взаимодействия банка и организации-поставщика платежного приложения. Речь идёт о безналичных платежах через специальные приложения, например, ApplePay. По предложению авторов, Центробанку следует предоставлять информацию о поставщиках платежных приложений, что будет повышать эффективность управления рисками.

Кроме того, сегодня на рынке платежных услуг набирает обороты и так называемый эквайринг — прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ или услуг. В рамках новой системы платежные агрегаторы заключают договор с банком и проводят платежи в пользу торгово-сервисных предприятий.

«В целях развития инфраструктуры эквайринга и повышения его доступности для предприятий малого и среднего бизнеса предлагается регулировать деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов», — отмечают авторы законопроекта.

Так, по их предложению, платежный агрегатор будет обязан заниматься идентификацией торгово-сервисных предприятий, участвовать в урегулировании спорных операций, обеспечивать бесперебойность технического процесса, а также защищать информацию при денежных переводах.