Ярославль, 7 декабря, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области поступило очередное обращение регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций ООО «Дельта Констракшн», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капитальный ремонт

Основание обращения — срыв сроков ремонта на проведение капремонту в двух домах поселка завода №50, на ул. Жукова — д.21, Карла Либнехта — д. 38а, ул. Лизы Чайкиной — д.11 и ул. Угличская — д. 66. Договор был заключен 18 апреля 2017 года. Срок исполнения работ определялся графиком, последней датой в котором было указано 30 сентября 2018 года

В фонде капитального ремонта пояснили, что на октябрь 2018 года работы по капитальному ремонту этих домов не были выполнены, в связи с чем в адрес ООО были уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке по перечисленным домам. Согласно представленным фондом сведениям, на этот момент в доме по ул. Жукова, 21 было выполнено всего 45% работ, в доме по ул. Лизы Чайкиной, 11 — 60%, к выполнению работ в доме 66 по ул. Угличская ООО «Дельта Констракшн» вообще не приступало.

Однако в УФАС посчитали, что ООО «Дельта Констракшн» были приняты меры, чтобы исполнить свои обязательства по договору, капремонт все же проводился, но о причине большого объема объектов («Дельта Констракшн» взялась за капремонт 100 многоквартирных домов), подрядчик не уложился в сроки. Умышленного уклонения от своих обязательств УФАС не усмотрело:

«Комиссия Ярославского УФАС России полагает, что в ходе рассмотрения сведений о включении ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядных организаций факт недобросовестного поведения ООО «Дельта Констракшн», направленного на грубое нарушение условий договора, не установлен, подтверждающие данное обстоятельство доказательства в материалах дела отсутствуют».

Поэтому фонду капремонта вновь было отказано.