Салехард, 7 декабря, 2018, 16:26 — ИА Регнум. На Ямале вызвал бурю возмущения проект постановления правительства региона об оптимизации штатной численности медучреждений. В автономном округе планируется сократить 300 ставок в больницах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)GDJ Медицина

Проект постановления опубликован на официальном сайте правительства Ямала. В документе конкретно указываются медучреждения и число сокращаемых ставок.

В Салехардской окружной клинической больнице сократят 20 штатных единиц. Из них девять — вакантные. Под сокращение идут трое операторов стиральных машин и восемь медсестёр без специального образования.

В Ямало-Ненецком окружном противотуберкулёзном диспансере сократят 22 штатные единицы. Из них восемь вакантных. Сообщается о сокращении троих врачей, 11 медсестёр, шести санитарок. Кроме того, здесь с января 2019 года планируется сокращение мобильной медицинской бригады и лечебно-профилактического отделения в санаторно-лесной школе. Функции бригады распределят по районным больницам Надымской, Мужевской, Аксарковской и Яр-Салинской.

В Надымской районной больнице сокращается 10 вакантных ставок. Серьёзная оптимизация грядёт в городской больнице Лабытнанги. Здесь сокращают 57 штатных единиц. Из них 45 — это административный персонал, 10 медсестёр и одна санитарка.

Тарко-Салинская центральная районная больница сокращает штат на 54 единицы. Из них вакантных 36, остальные — технический персонал.

Новоуренгойская центральная городская больница должна сократить 81 штатную единицу — пять медсестёр, девять санитарок и 67 ставок административного и технического персонала. Здесь пройдёт не только самая большая оптимизация в автономном округе, но и реорганизация коечного фонда.

«Сокращение определяется перепрофилированием коечного фонда учреждения, функционирующего в системе ОМС, и приведением штатной численности среднего персонала в соответствие с действующими порядками. Десять коек патологии беременности перепрофилируются в онкологические, таким образом, общая коечная мощность отделения составит 20 коек круглосуточного пребывания. Также планируется открытие отделения реабилитации для обеспечения планового объема медицинской помощи, увеличение коек указанного профиля с 25 до 35 единиц, за счет сокращения коек терапевтического профиля», — сообщается в проекте постановления.

Яр-Салинская центральная районная больница теряет в связи с оптимизацией 46 штатных единиц. Из них шесть — медсёстры, 12 — санитарки, остальные — административный и технический персонал.

Ноябрьская центральная городская больница хоть и сокращает номинально семь штатных единиц, однако ликвидируются две вакантные ставки уборщиков помещений, остальные же будут трудоустроены в поликлинике медучреждения.

Таковы масштабы оптимизационной «трагедии». То есть сокращается в основе своей технический и административный персонал больниц, а также вакантные ставки. Но местами всё-таки режут «по живому» — по медсёстрам и санитаркам.

Ирина Груздева, главный врач Новоуренгойской городской больницы, где пройдут самые масштабные сокращения ставок, положительно оценивает оптимизацию.

«Увеличены ставки врачей, то есть у нас появилось 18 новых специалистов. Например, раньше техничка относились к младшему медперсоналу. В связи с оптимизацией, она стала уборщицей. Все происходящие изменения — технические, они ни в коем случае не затрагивают людей, сокращений не будет, потому что ставки были предусмотрены за счет средств медицинского страхования. Эти мероприятия никоим образом на качестве лечебного процесса не отразятся. Заработная плата сотрудников в связи с проведенной оптимизацией не снижается», — прокомментировала влияние грядущего постановления на ситуацию в больнице Ирина Груздева газете «Красный Север».

В социальных сетях жители Ямала проект постановления об оптимизации штатной численности медучреждений подвергают ругани и критике. Отметим, что решение департамента здравоохранения ЯНАО о реорганизации больницы посёлка Харп и присоединении её к Аксарковской Центральной районной больнице уже вызвало протесты. И лишь время покажет истинные плоды оптимизации.

Тем временем депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина сообщила СМИ о подготовке митинга в Салехарде из-за сокращений работников бюджетной сферы. По её словам, оптимизация коснулась и работников культуры ЯНАО.