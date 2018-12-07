Кострома, 7 декабря, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Костромская область отправила первую партию сыров весом 12 тонн в Крым, сообщает пресс-служба губернатора области. Сыр будет реализован на открывшейся в Симферополе Крымской сырной бирже.

Сыр

Перед открытием биржи специалисты из Крыма посетили костромские сыроварни, изучили предлагаемый ассортимент и выстроили схемы логистики и поставок. С производителями были заключены долговременные контракты. Костромские власти надеются, что основной объем сыров на Крымскую сырную биржу будет поставляться с сыроварен региона.

Крымская сырная биржа — это общественный некоммерческий проект, реализуемый потребительским обществом «Южный берег». Сотрудничество с Костромской областью стало пилотным проектом организации.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области работает 11 производителей сыра, которые выпускают 17 видов сычужных сыров, 30 наименований сыров рассольных и более 35 сортов мягких сыров. Объем продукции за прошлый год составил 3 тысячи тонн, это на почти на 17% больше показателей 2016 года.

Отметим, что в текущем году в Костроме прошел первый фестиваль сыра, который собрал более 6,5 тысяч человек. Свою продукцию на мероприятие привезли производители из Антроповского, Буйского, Вохомского, Костромского, Мантуровского, Островского и Сусанинского районов, Волгореченска, а также местные фермеры и сыровары из соседних регионов.

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