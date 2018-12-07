Милан, Италия, 7 декабря, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Россия приложит все усилия для минимизации потенциальных рисков, которые могут последовать из-за возможного введения нового пакета санкций со стороны ЕС и США в отношении Москвы. Об этом сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции в Милане заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Мы можем только продолжать нашу линию, которая заключается в том, чтобы обезопасить развитие РФ от любых возможных рецидивов санкционной политики», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что Москва будет «делать всё, чтобы сокращать свою зависимость от каких-либо экономических связей, которые могут стать предметом новых санкций». При этом, по словам Лаврова, если инициаторы санкций прекратят свою «пагубную» политику, то Россия к этому готова и ответит взаимностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые санкции против России США ввели в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. За Вашингтоном последовал и Евросоюз. Санкции регулярно, каждые полгода, продлеваются. При этом в ряде стран регулярно заявляют об их неэффективности и вреде для региональных экономик.

Москва такие шаги со стороны США и ЕС без ответа не оставила. Россия с 7 августа 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении неё санкции. В числе запрещённых к ввозу оказались такие продукты питания, как говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.