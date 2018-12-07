Минск, 7 декабря, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Главы государств-членов ОДКБ на заседании 6 декабря в Санкт-Петербурге не решали вопрос о новом генсеке организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вопрос не решился. Вне повестки он инициативно был затронут Лукашенко. Это вполне нормальная практика. Любой глава государства волен затрагивать вопросы, которые считает нужным. Но не все члены ОДКБ присутствовали. Работа будет продолжена», — сообщил журналистам Песков.

Поводом стало заявление Александра Лукашенко, который 6 декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге не только вступил в полемику с Владимиром Путиным по вопросам стоимости газа для Белоруссии и Германии и в результате принес свои извинения, но также кулуарно ответил журналистам на вопрос о том, кто будет следующим генсеком ОДКБ. Лукашенко сослался на Нурсултана Назарбаева и уверенно сказал: «Белорусский представитель».

За последние недели Александр Лукашенко не впервые демонстрирует безуспешные попытки бежать впереди паровоза. Так, в ноябре он заявил о готовности проконтролировать выборы в ДНР и ЛНР, а также послать белорусских военных в зону военного конфликта в Донбассе. Тогда пресс-секретари президента РФ и МИД РФ вынуждены были уклоняться от комментариев и сохранять лицо белорусского политика ссылками на то, что его инициативы с российским руководством не согласованы.

Напомним, что предыдущий генеральный секретарь Юрий Хачатуров был отозван Арменией: против него возбуждено уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя во время событий 1−2 марта 2008 года в Ереване. Официальный Ереван настаивает, чтобы организацию продолжил возглавлять представитель Армении, так как Хачатуров пробыл всего половину срока на должности генсека, а Лукашенко проталкивает свою креатуру — Станислава Зася.

По итогам состоявшегося в Астане саммита ОДКБ председательство в организации перешло к Киргизии, а и.о. генсека остался Валерий Семериков. Вопрос по кандидатуре генсека планировалось обсудить 6 декабря на саммите организации в Санкт-Петербурге, однако мероприятие было перенесено на 2019 год по просьбе официального Еревана, занятого выборными процессами.