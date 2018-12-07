Калуга, 7 декабря, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Проект городского бюджета Калуги на 2019 год сегодня, 7 декабря, был рассмотрен на публичных слушаниях. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в слушаниях приняли участие городской голова Дмитрий Разумовский, депутаты Городской думы, руководители подразделений городской управы, представители территориальных общин и жители города. Вёл слушания председатель комитета Городской думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков.

Пресс-служба Городской думы Калуги Бюджет Калуги-2019 рассмотрели на публичных слушаниях

Заместитель городского головы — начальник управления финансов Екатерина Иванова представила участникам слушаний доклад, отражающий основные параметры бюджета, источники финансирования и направления расходования бюджетных средств.

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2019 год составит 11 миллиардов 269,9 миллионов рублей, ожидается, что безвозмездные поступления составят 6 миллиардов 421,8 миллионов рублей. Собственные доходы муниципалитета на 2019 год прогнозируются в объеме 4 миллиарда 848 миллионов рублей, из них налоговые поступления составят 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен в сумме 11 миллиардов 519,9 млн рублей.

Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 65,2% расходов — 7 миллиардов 514,4 млн рублей. Большая часть расходов будет направлена на финансирование системы образования — 4,5 миллиарда рублей, социальную поддержку граждан — свыше 2 миллиардов рублей, совершенствование и развитие дорожной сети — 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Проект бюджета был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской думой.

«Публичные слушания — это не только составляющая часть процедуры принятия бюджета, но и важный инструмент обеспечения обратной связи между городскими властями и жителями Калуги, — подчеркнул председатель комитета Городской думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков. — В ходе слушаний калужанам была представлена информация об основных статьях расходов бюджета, планах по развитию социальной и транспортной инфраструктуры города, благоустройству территорий и капитальному ремонту домов. В свою очередь жители имели возможность внести свои предложения. После рассмотрения на публичных слушаниях, проект бюджета будет рассмотрен во втором чтении комитетами Городской думы и окончательно утверждён думой 12 декабря».