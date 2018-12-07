Манила, 7 декабря, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Филиппины закупят у США 16 вертолетов «Черная акула», вместо того чтобы потратить деньги на более дешевую, но не менее качественную продукцию из России, сообщает 7 декабря Reuters.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

Причиной подобного решения стали американские санкции, наложенные на российские компании, в том числе специализирующиеся на военной технике. Цена сделки составит $240 млн.

Напомним, после того, как президентом США стал Дональд Трамп, Филиппины значительно улучшили отношения с Вашингтоном, прежде лидер страны Родриго Дутерте предпочитал ориентироваться на Китай.