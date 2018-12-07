Новый Некоуз, Ярославская область, 7 декабря, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В поселке Мокеиха Некоузского района Ярославской области прошел пробный пуск новой котельной. В региональном правительстве планировали ввести объект в строй в октябре этого года, однако работы затянулись. Проектная стоимость новой котельной составляет 20 миллионов рублей.

Yarregion.ru Строительство котельной в посёлке Мокеиха

«Пробный пуск новой котельной состоялся, остались небольшие косметические работы. Предварительно официальное открытие намечено на 14 декабря, но оно может быть отложено» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Октябрьского сельского поселения Вадим Солдатов.

Пока жители поселка Мокеиха получает отопление от старой котельной, которая работает на торфе. В феврале 2018 года, в сильные морозы у нее отказал один из котлов, что привело к проблемам с отоплением поселка.

«Раньше торф на старую котельную привозили из Костромской области, то теперь смогли наладить производство торфяных брикетов у местного предпринимателя в поселке Октябрьский» — сообщил ИА REGNUM Солдатов.

Мокеиха — не единственный населённый пункт Ярославской области, испытывающий проблемы в организации отопления жилых домов. Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор не налажено централизованное отопление в Переславле-Залесском, где из-за недопустимых температур пришлось приостановить работу детского сада.