Череповец, Вологодская область, 7 декабря, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с нападающим Евгением Бодровым. Об этом 7 декабря сообщается на сайте клуба.

(сс) ccipeggy Шайба

Отмечается, что соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до окончания сезона 2018/19.

Напомним, ранее Бодров выступал в составе новосибирской «Сибири». В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

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