Чебоксары, 7 декабря, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Чувашии правоохранительные органы подвели промежуточные итоги исполнения законодательства о противодействии коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Основная масса уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности отнесена к подследственности Следственного комитета. В Чувашии в январе-сентябре 2018 года следственным управлением возбуждено 177 уголовных дел о коррупции, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, когда было заведено 92 дела. Из них более половины (107 дел) — за получение или дачу взятки, на втором и третьем местах — по фактам присвоения или растраты, а с использованием служебного положения (25 дел), служебного подлога (18 дел),

Обвинение по указанным уголовным делам предъявлено 69 лицам (в январе-сентябре 2017 года — 34), остальные уголовные дела находятся в производстве. На скамье подсудимых оказались 14 должностных лиц органов местного самоуправления, три сотрудника правоохранительных органов.

Установленный следователями ущерб от коррупции оценивается в 39 млн рублей (в январе-сентябре 2017 года — более 17 млн рублей). Принятыми мерами удалось возместить свыше 7,3 млн рублей.

Одно из резонансных происшествий — уголовное дело в отношении бывшего главы города Чебоксары, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение, растрата — семь эпизодов) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации — четыре эпизода).

В ноябре был вынесен обвинительный приговор главе администрации Цивильского района, признанного виновным в воспрепятствовании законной деятельности ряда организаций. В настоящее время приговор обжалован в апелляционном порядке и не вступил в законную силу.

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По линии прокуратуры с начала года выявлено 3041 нарушение антикоррупционного законодательства (за 11 месяцев 2017 года — 2488), в целях устранения которых внесено 1010 представлений, в суды направлено 87 заявлений и исков, опротестовано 907 незаконных нормативных актов (за 11 месяцев 2017 года — 612). По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 932 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 78 юридических и физических лиц наказаны в административном порядке. В следственные органы направлено 32 материала прокурорских проверок, по которым возбуждено 24 уголовных дела.

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В надзорном ведомстве считают, что «наиболее результативная работа» при проверке установленных обязанностей, запретов и ограничений: установлено свыше 900 правонарушений, в том числе пресечено 57 фактов неурегулирования конфликта интересов, три случая незаконного участия в предпринимательстве и четыре факта незаконного использования служащими муниципального имущества в личных целях.

К дисциплинарной ответственности привлечены почти 200 государственных и муниципальных служащих, а также сотрудники подведомственных учреждений, в том числе четыре лица уволены и освобождены от занимаемых должностей в связи утратой доверия. В частности, в связи с утратой доверия уволен помощник министра строительства Чувашии, использовавший служебное положение «в целях создания выгод и преимуществ для конкретной коммерческой организации».