Москва, 7 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, по-прежнему уделяющий большое внимание партии «Единая Россия», выступит на съезде 8 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, о том, что Путин по-прежнему остается лидером этой партии, говорит посещение им съезда «единороссов».

Напомним, съезд «Единой России» пройдет 7−8 декабря в Москве.

Читайте также: На пресс-конференцию Путина заявилось рекордное число журналистов — Песков

А также: Путина проинформировали о ситуации вокруг фонда Сокурова