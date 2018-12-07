Киев, 7 декабря, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В 2019 году все жилищные субсидии на Украине будут монетизированы, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 7 декабря УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Напомним, монетизация субсидий на Украине будет проводиться поэтапно, каждый раз включая все большую часть населения. Так, с начала 2019 года под монетизацию попадут те граждане, которые будут оформлять субсидии с новым пакетом документов. На втором этапе монетизация коснется тех, кому назначаются субсидии на неотапливаемый период. А на третьем этапе должны монетизировать жилищные субсидии вообще всех граждан.

Отметим, что с начала 2018 года на Украине на 58,1% сократилось количество жилищных субсидий, а средний размер уменьшился на 37,3%.