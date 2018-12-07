Москва, 7 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Дочернее предприятие группы «Россети» в Центральном федеральном округе заключило соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса субъектов.

Департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети» «Россети» инвестируют 13,5 млрд руб. в Белгородскую область и Удмуртию

Документы были подписаны сегодня, 7 декабря, в рамках международного форума «Электрические сети» в присутствии генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского губернатором Белгородской области Евгением Савченко, главой Удмуртии Александром Бречаловым и генеральным директором МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским.

Как подчеркнули в департаменте информационной политики и связей с общественностью компании «Россети», соглашения подписаны в рамках поручения председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Речь идет о реализации комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий. Соглашениями зафиксирован ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании. В результате общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей. По словам Павла Ливинского, одним из обязательных условий успешного построения «интеллектуальных» сетей является понимание и поддержка со стороны местных властей.

«Заключение долгосрочных тарифных соглашений — неотъемлемая мера при воплощении планов группы «Россети» в жизнь, предоставляющая нашим дочерним предприятиям финансовую возможность создать без дополнительной нагрузки на потребителей инфраструктурные условия для включения субъектов Российской Федерации в «цифровую экономику», полного раскрытия их социально-экономического потенциала и вывода качества жизни граждан на совершенно новый уровень за счет внедрения передовых технологий и распространения дополнительных сервисов», — подчеркнул глава «Россетей».

В свою очередь Игорь Маковский отметил, что подписанные соглашения позволяют расширить временные рамки инвестиционного планирования с учетом прогнозных тарифных решений.

«Это даст возможность более полно учитывать интересы регионов и с максимальной точностью синхронизировать наши программы с программами развития территорий», — отметил глава дочернего общества.