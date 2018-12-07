Майкоп, 7 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Республикой Адыгеей и Москвой подписано в ходе визита главы Адыгеи Мурата Кумпилова в столицу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА 7 декабря. Подписи под соглашением поставили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Республики Адыгея и мэр Москвы

Делегацию Адыгеи также представляли: член Совета Федерации от Адыгеи Мурат Хапсироков, депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник, официальный представитель РА при президенте РФ Тимур Трахов, от правительства Москвы в мероприятии приняли участие заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам безопасности и информационной политики Александр Горбенко, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Николай Сучков.

Соглашение предполагает развитие межрегионального сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной сферах.

«У нас давние деловые и дружеские отношения. Считаю, что подписанное сегодня соглашение — это важный шаг, который придаст импульс уже сложившемуся сотрудничеству и выходу на новый уровень взаимодействия регионов во многих сферах жизни. Мы ожидаем, что на основании достигнутых договоренностей будут выстраиваться конкретные проекты, расти товарооборот. Уверен, у нас много направлений, представляющих взаимный интерес для развития как экономических, так и гуманитарных, культурных связей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

«Между Адыгеей и Москвой с каждым годом растет товарооборот, укрепляются социальные связи, и в медицине, и в туризме, и других сферах жизни. Уверен, соглашение о сотрудничестве будет дополнительным толчком к развитию отношений, которые пойдут на пользу и жителям республики, и москвичам», — сказал Сергей Собянин.

Глава Адыгеи также отметил, что для республики представляет интерес подход столичных властей к благоустройству общественных территорий, опыт в решении социальных вопросов, образовательных проектов. Уже налажено сотрудничество в сфере здравоохранения — медики двух регионов обмениваются опытом, а жители республики получают высокотехнологичную медпомощь в ведущих клиниках Москвы. Перспективным названо и туристское направление: Адыгея становится одним из популярных мест отдыха страны. В рамках сотрудничества планируется наладить системную работу в сфере туризма, в том числе — детского отдыха.

Глава Адыгеи также предложил активней использовать имеющие ресурсы для развития инвестиционной, а также торгово-экономической деятельности. Власти Москвы, в частности, продемонстрировали заинтересованность в увеличении поставок экологически чистой продукции из Адыгеи: овощей, фруктов, молочной продукции, знаменитого адыгейского сыра.

Также стороны договорились о создании условий для стимулирования предпринимательской активности, содействии в обмене деловыми предложениями и поиске заинтересованных деловых партнеров. Предусмотрено также развитие сотрудничества в области здравоохранения, культуры, спорта, межнациональных отношений и социальной защиты населения. Абитуриенты из Адыгеи смогут учиться за бюджетный счет в лучших вузах Москвы, чтобы потом работать уже в своем регионе.

Ряд проектов уже реализуется. Так, в 2018 году в Москве власти Адыгеи организовали на Старом Арбате фотовыставку «Открой для себя Адыгею!». В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием Адыгейской автономной области планируется провести в Москве Дни Республики Адыгея с организацией большого числа совместных культурных мероприятий.