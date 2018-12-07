Калуга, 7 декабря, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области генеральному директору Азаровского завода стеновых материалов Евгению Шорохову предъявлено обвинение в невыплате заработной платы, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Азаровский завод стеновых материалов

По версии следствия, 79 работникам завода регулярно задерживали заработную заработную плату на разные периоды, проблемы с выплатами начались с сентября 2016 года. Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя, директор производил платежи по счетам завода, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, при этом имея реальную возможность выплат сотрудникам. Общая задолженность по заработной плате составила 12 млн рублей.

В целях возмещения ущерба, в ходе расследования наложен арест как на личное имущество генерального директора — три автомобиля, трицикл, земельный участок общей стоимостью 5,5 млн рублей, так и на имущество предприятия. За счет реализации арестованного имущества с конца августа 2018 года задолженность по заработной плате погашена наполовину. Работа по возврату денег будет продолжена вплоть до полной ликвидации всей суммы задолженности.

Производство следственных действий по уголовному делу завершено, обвиняемый приступил к процедуре ознакомления с материалами дела. По окончании данной стадии уголовного судопроизводства материалы дела с обвинительным заключением будут направлены прокурору.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области к 1 марта 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тыс. нарушений в сфере трудового законодательства выявлено прокуратурой области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.

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