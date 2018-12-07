Калуга, 7 декабря, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РФ Александр Иванов 6 декабря принял участие в VI съезде Всероссийского совета местного самоуправления.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калуга — призер всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, съезд был приурочен к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 25-летию Совета Федерации.

В работе съезда приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, представители обеих палат Федерального Собрания, полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах. Среди 300 делегатов и участников съезда были представители федеральных и региональных органов государственной власти, главы городов, муниципальные депутаты, руководители объединений муниципальных образований, эксперты, активные общественники со всей России, а также главы муниципальных образований и депутаты представительных органов власти Белорусии, члены Общественной палаты Союзного государства Россия — Белоруссия.

На съезде обсуждались актуальные вопросы развития системы местного самоуправления, были представлены успешные муниципальные практики. В рамках пленарного заседания заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко вручил дипломы правительства РФ победителям всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году.

Калуга на конкурсе заняла третье место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления». Диплом был вручён главе города Александру Иванову.

«Это высокое достижение — результат совместной работы депутатского корпуса, Городской управы, территориальных общин и активных жителей города», — подчеркнул Александр Иванов.

Председатель всероссийского совета местного самоуправления Олег Мельниченко вручил награды победителям и финалистам конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления, организованного советом в 2018 году. Всего на конкурс поступило 286 заявок из 50 регионов России, в финал вышли 27 проектов, в том числе проект фестиваля «Общинами сильна Калуга», предложенный Ассоциацией ТОС города Калуги, возглавляемой депутатом Городской думы Калуги Эльвирой Капитоновой.