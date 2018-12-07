Симферополь, 7 декабря, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В государственных больницах и поликлиниках Крыма необходимо создать условия для врачей и пациентов на уровне лучших частных клиник. Об этом 7 декабря на рабочем совещании заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

«На сегодняшний день представители частных медицинских структур, по сути, полностью перетянули одеяло на себя. Тем не менее, я уверен, если у нас получится создать условия, как для врачей, так и для пациентов, аналогичные условиям в лучших частных клиниках, ситуацию можно в корне изменить. До этих пор выдерживать достойную конкуренцию попросту невозможно», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России признали провал реформы системы здравоохранения, в рамках которой по стране было сокращено более 11% больниц и 7% поликлиник, при том, что 17,5 тысячи населённых пунктов в России вообще не имеют медицинской инфраструктуры. По убеждению правозащитника Дмитрия Аграновского, прилагаются огромные усилия, чтобы бесплатная медицинская помощь становилась всё менее и менее доступной.