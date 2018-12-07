Оренбург, 7 декабря, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Ленинском районном суде Оренбурга рассмотрено гражданское дело по иску Сбербанка о досрочном взыскании задолженности по кредиту с ООО «Уралэлектрострой». Сумма требований составила 6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным судебной инстанции, банк ранее заключил с ООО «Уралэлектрострой» ряд договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии. С целью обеспечения исполнения обязательств по указанным договорам были привлечены поручители и залогодатели. Вместе с тем, в настоящее время в отношении ООО «Уралэлектрострой» введена процедура наблюдения, образовалась кредитная задолженность.

Кредитная организация просила суд досрочно взыскать с шестерых поручителей и залогодателей (таких по делу проходит шесть человек), задолженность по кредитным договорам и обратить взыскание на заложенное имущество.

Суд удовлетворил исковые требования о солидарном взыскании с ответчиков задолженности в размере более 6 млрд рублей и обращении взыскания на движимое и недвижимое имущество. Решение вступило в законную силу.

Стоит отметить, что ООО «УЭС» зарегистрировано в 1998 году. Уставной капитал составил 100 тыс. рублей. Такие данные опубликованы в ЕГРЮЛ. По данным этого же источника, учредителем (участником) ООО «УЭС» является Сергей Ч. Размер его доли составляет 67%.

В 2018 году Сергей Ч. Как физлицо подал иск в Арбиражный суд Оренбургской области с требованием признать его банкротом.

«Должник 09.08.2018 (согласно штампу экспедиции суда) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), в связи с наличием просроченной более трех месяцев задолженности, превышающей 500 000 руб. 00 коп., а именно 7 624 237 971 руб. 01 коп.», — говорится в судебном документе.

Судом установлено, что на момент обращения должника в Арбитражный суд Оренбургской области о признании его банкротом, Арбитражным судом города Москвы 6 августа 2018 года уже было принято заявление кредитной организации о признании должника Сергея Ч. несостоятельным (банкротом) и возбуждено дело. В результате Арбитражный суд Оренбуржья отказал принимать заявление от Сергея Ч. о признании его банкротом.

Ранее информресурсы отмечали, что иск о банкротстве Сергея Ч. как физлица стал рекордным по сумме долга. До Сергея Ч. рекордным считался иск новосибирского бизнесмена Владимира К. с суммой в 4,5 млрд рублей.

Летом 2018 года портал ural56.ru сообщал, что долги ООО «УЭС» составляли более 15 млрд рублей. В отношении этой компании подано около 200 исков.

Среди заслуг ООО «УЭС» — ключевой вклад в строительство энергомоста для ликвидации «крымской энергоблокады». Конец 2017-го и начало 2018-го года стали для «Уралэлектростроя» серьезным испытанием. Крупнейшая оренбургская компания федерального значения попала в ловушку дефицита оборотных средств, сообщает портал nashgorod.ru.