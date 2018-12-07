Москва, 7 декабря, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Внимание инвесторов сегодня, 7 декабря, приковано к двум событиям. Во-первых, инвесторы все-таки сохраняют надежды на то, что договоренности по ограничению добычи в рамках ОПЕК+ будут продлены. Во-вторых, сегодня опубликуют данные с рынка труда США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Реакция на статистику может быть неоднозначной в случае, если даже она выйдет слабой. Накануне выступал председатель ФРС США Джером Пауэлл, он дал оптимистичную оценку экономике и рынку труда США перед выходом ноябрьских данных о занятости. Возможно, он уже попытался сгладить эффект от плохой статистики», — пояснил эксперт.

Также, стоит отметить, его настрой был по-прежнему в пользу повышения процентной ставки, что идет вразрез с последними ожиданиями инвесторов, которые активно скупают американские бонды.

«Динамика отечественной валюты во многом сегодня будет зависеть от двух выше обозначенных событий. Технически это отражается локальной консолидацией вблизи уровня 66,50, которая может продлиться до середины торгового дня. Далее после публикации данных дальнейшее направление рубля может определиться», — полагает Капустянский.

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