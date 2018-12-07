Махачкала, 7 декабря, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Махачкале спасли иранский сухогруз, который из-за урагана был сорван с якорей и вынесен на прибрежную отмель в 20 км от столицы Дагестана. Спасательная операция продолжалась трое суток, пишут 7 декабря «Махачкалинские известия».

Gerry Wood На мели

Отмечается, что сразу после происшествия представители иранской судоходной компании связались с руководством Махачкалинского морского торгового порта и попросили выслать помощь экипажу. На спасение иностранного судна вышли два буксира под командованием капитана Мурада Кураева. Повреждений при осмотре сухогруза выявлено не было, но самостоятельно сняться с мели он не мог.

С улучшением погодных условий в ночь на 7 декабря буксиры сняли судно с мели и вывели в море. Утром сухогруз завели в махачкалинский порт и пришвартовали в грузовом районе.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре сотрудники пограничной службы Азербайджана спасли экипаж другого иранского сухогруза, подавшего сигнал бедствия. Двигавшийся по маршруту Акта — Баку экипаж запросил помощь в связи с массовым отравлением.

Судно в тот момент находилось в 21-й миле от острова Пираллахи в Каспийском море. На помощь был отправлен сторожевой корабль. Пограничники приняли семь членов экипажа судна — все они находились в тяжелом состоянии.