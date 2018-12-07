Москва, 7 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Александр Лукашенко исходит из того, что стоимость российского сырья в Белоруссии не должна отличаться от стоимости этого сырья в самой России, вокруг этой темы и возник «газовый» спор, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления президента Белоруссии по итогам спора с Владимиром Путиным в пятницу, 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По словам Лукашенко, во время этой дискуссии он выступил некорректно. Предметом спора была стоимость транспортировки российского газа.

Проблема создания равных условий хозяйствования для субъектов экономической деятельности в Белоруссии и России волнует Александра Лукашенко с правильной точки зрения: где для Минска находится базовый ориентир, «реперная точка». Президент Белоруссии считает, что она должна находиться в России. Если в России есть такая-то цена на какое-то сырьё (в данном случае на газ — 70 долларов за тысячу кубометров), то и в Белоруссии она должна быть такой же.

Наш президент, к сожалению, в данном случае установил этот базовый ориентир для Белоруссии в Германии. Думаю, что в принципиальном плане такая политическая философия — сверяйтесь с Германией и благодарите, что платите 129 долларов за тысячу кубов, а не 200 — неверна.

Для белорусского уха первый диалог президентов Белоруссии и России по вопросу о цене на газ прозвучал хорошо. А вот своими последующими извинениями Александр Григорьевич это впечатление смазал, если не полностью испортил.

Надеюсь, что в данном случае он решил принести извинения в связи с тем, что ему в итоге было обещано, что «полная унификация» наступит быстрее, чем планировалось российской стороной до этой встречи, а не по какой-то другой причине.

Итак, то, как в присутствии СМИ сложился разговор российского и белорусского лидеров на встрече глав государств ЕАЭС перед началом формального заседания и последовавшие после закрытой встречи извинения Александра Лукашенко — и нам, России, и ему — в минус. Противникам России в Белоруссии (и не только в Белоруссии) — в копилку, — отметил Михаил Демурин.