Ульяновск, 7 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы принял решение о мере пресечения в отношении бывшего вице-премьера правительства Ульяновской области, экс-министра здравоохранения Павла Дегтяря. Бывшего чиновника, уроженца Пензы, подозреваемого в мошенничестве при госзакупках медицинских товаров, оставили под домашним арестом.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Ранее сообщалось, что Дегтярь был задержан 4 декабря задержан сотрудниками головного офиса Следственного комитета России. Бывшему вице-премьеру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»). Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. Данная мера пресечения продлена до 4 февраля 2019 года.

Напомним, 10 ноября Павел Дегтярь оставил свой пост в правительстве по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделяемых для реализации государственных программ в сфере здравоохранения. Фигурантами дела стали бывший председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Игорь Тихонов, экс-министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов, бывшие директор АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и её заместитель Евгений Коган. По данным СКР, подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения.

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