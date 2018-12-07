Москва, 7 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Составлен рейтинг лучших новогодних представлений (ёлок) для детей в Москве. Возглавила рейтинг Кремлевская ёлка в Кремлевском дворце. Новогоднее представление с персонажами русских народных сказок называется «Тайна планеты Земля», сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Новогодний праздник

На втором месте рейтинга находится новогоднее шоу «Ёлка Мэра» в Гостином дворе, на третьем — мюзикл «Чудеса и куралесы» в Московском театре мюзикла. В пятерку лидеров вошли шоу «Дети в интернете» в концертном зале правительства Москвы на Новом Арбате и «Киноёлка» на Мосфильме с представлением «ЧудесаЙкинО».

Также в Топ-10 лучших новогодних представлений для детей в Москве вошли: мюзикл на льду «Аленький цветочек» Татьяны Навки в «Мегаспорте», ледовое шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха в «ЦСКА Арене», Ёлка на ВДНХ и шоу «Главный секрет Деда Мороза» в Крокус Сити Холле.

Все детские новогодние представления в столице пройдут с 22 ноября 2018 года по 8 января 2019 года. Цены на билеты колеблются от 500 рублей до 7 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за две недели до Нового года Москва полностью преобразится. Уже к 13 декабря в столице планируется завершить все работы по установке елей и декоративных конструкций.

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