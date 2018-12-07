Калуга, 7 декабря, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Калуге 6 декабря состоялось очередное заседание сессии регионального парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, ключевым вопросом стало принятие областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Ранее, бюджет был принят в первом чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калужской области приняли бюджет на 2019 г. и на период 2020-2021 гг

В установленный срок в Законодательное собрание поступило 18 поправок к данному документу. Из них: 6 поправок губернатора области; 4 поправки комитета по бюджету, финансам и налогам, — 6 поправок Контрольно-счетной палаты Калужской области, 1 поправка фракции «Единая Россия»; 1 поправка фракции «Справедливая Россия». Все поправки были рассмотрены на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.

Губернатор внес поправки, связанные с необходимостью включения в расходную часть областного бюджета субсидий из федерального бюджета, которые распределили при его рассмотрении в Государственной думе РФ во втором чтении. Нашла поддержку и поправка фракции «Единая Россия», которая, как и в прошлом году, внесла предложение, рекомендующее правительству области увеличить на 80 млн рублей финансирование подпрограммы «Чистая вода».

В итоге доходы областного бюджета в 2019 году составят 57 млрд 157 млн рублей, расходы — 61 млрд 713 млн рублей.

Областной бюджет, как и в предыдущие годы, сформирован в программном формате и носит социальный характер. По программе развития здравоохранения предусмотрены средства в сумме 7 млрд 974 млн рублей, на развитие общего и дополнительного образования запланировано выделить 11 млрд 73 млн рублей. На реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» планируется направить 6 млрд 242 млн рублей. По госпрограмме «Семья и дети Калужской области» предусмотрены средства в сумме 2 млрд 972 млн рублей. В том числе на обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями, а также оплату договоров найма жилых помещений предусмотрено свыше 200 млн рублей. Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» запланированы в сумме 2 млрд 760 млн рублей.

Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд 552 млн рублей. Расходы на дорожную отрасль составят около 5,5 миллиардов рублей.

На реализацию программы обеспечения доступным и комфортным жильем планируется направить 1 млрд 439 млн рублей на формирование современной городской среды — 426 млн рублей, что в два раза больше цифр 2018 года. По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» запланированы средства в сумме 164 млн рублей.

В целях вовлечения населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию программы поддержки местных инициатив в сумме 100 млн рублей, что выше уровня этого года более чем в 3 раза.

«Проделана очень большая и важная работа по принятию бюджета, — заявил председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин. — Формирование областного бюджета — это та задача, которая определяет, как мы будем жить в последующие годы. Принимать этот бюджет было очень приятно. Все социально-экономические показатели имеют положительную динамику. Мы приняли не просто бюджет социальной направленности, но и бюджет развития. Причем не только экономики, но и развития здравоохранения, образования, культуры, спорта, сельского хозяйства. Эти задачи активно решает губернатор и правительство области. Исполняя все социально значимые обязательства, важно не допустить неэффективных расходов. В том числе и на муниципальном уровне. Нужно существенно экономить бюджетные средства, чтобы оказывать населению больше социальных услуг. В этом я вижу совместную задачу депутатов всех уровней, и эту работу все мы постоянно проводим».

Говоря о поправке фракции «Единая Россия», спикер областного парламента добавил: «Одна из таких тем, которая волнует наше население, безусловно, остается чистая вода. Вода сейчас подведена практически повсеместно. Но ее качество не отвечает потребностям. Здесь будет проделана большая работа по устройству станций очистки. На это мы выделим деньги из национального проекта. Хуже дело обстоит с водоотведением. Этот вопрос не меньше волнует наше население. К сожалению, мы никак не можем пока пробить, чтобы эта строка была в национальном федеральном проекте. Поэтому на данный момент мы приняли решение выделить порядка 80 млн на то, чтобы в муниципальных образованиях проводили работы по проектированию очистных сооружений и канализации».