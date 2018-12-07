Забайкальский край, 7 декабря, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Жители Красночикойского района Забайкальского края страдают не только от 40-градусных морозов, накрывших регион, но и от наводнения. По данным газеты «Вечорка», в селе Хилкотой вода идет поверх льда и начинает затапливать жилые дома.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Жители Красночикойского района Забайкальского края страдают от наводнения

«Обычно ледовые заторы случаются весной, а этой осенью затор образовался на реке Катанца, и в результате вода заняла всю долину», — пояснил начальник отдела по организации мероприятий по ГО и ЧС и мобилизационной подготовке муниципального района «Красночикойский район» Александр Бугринский. По его словам, за те 20 лет, что он здесь работает, подобное происходит впервые.

Для того, чтобы справиться с бедствием, властям района необходимо подогнать в село тяжелую технику, но этого пока не позволяет толщина льда. Поэтому сейчас силами двух местных индивидуальных предпринимателей ведутся работы по его наращиванию.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Жители Красночикойского района Забайкальского края страдают от наводнения

Не лучше обстоят дела и в других населенных пунктах региона: Ядрихино, Бурсамон, Красный Чикой, Афонькино, Красная речка. По оценке местных властей, везде необходима тяжелая техника, её не хватает, и с переброской также возникают сложности. Особенно тяжело пришлось одной из жительниц Хилкотоя: дом одинокой пожилой женщины затопило. В настоящее время она размещена в Красночикойской ЦРБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Забайкальский край пережил сильнейшее наводнение: после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и повредили десятки мостов, сотни километров дорог и тысячи домов жителей региона. Многие из них до сих пор не получили причитающиеся компенсации.