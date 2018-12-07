Москва, 7 декабря, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Российская Федерация в январе-октябре 2018 года увеличила экспорт пшеницы на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Григорий Мясоедов. Косцы

«Возросли физические объемы экспорта … пшеницы — на 50%», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 г. министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что в России зерновые культуры обмолочены на 100% площадей.

По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать хороший урожай — 110 млн тонн зерна, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

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