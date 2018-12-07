Сеул, 7 декабря, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи приняли решение купить у Соединенных Штатов на $304 млн зенитных ракет Standard missile SM-2 для американской системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis. Об этом сообщает агентство Yonhap.

U.S. Army Corps of Engineers Europe District Система ПРО Aegis

Отмечается, что оборонное ведомство страны утвердило план приобретения указанных зенитных ракет в рамках программы закупок иностранных вооружений. Также агентство по закупкам вооружений Южной Кореи одобрило участие южнокорейской компании Hanwha Corp. в разработке ракет для 230-мм пусковой установки Chunmoo.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что госдеп США одобрил продажу в Японию четырех ракет-перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA на сумму в $133,3 млн.

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