Таганрог, Ростовская область, 7 декабря, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Состояние медицинских учреждений в Ростовской области не первый год вызывает нарекания среди пациентов. Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях жительница Таганрога выложила фотоснимки, сделанные в местной больнице.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы

«Подруга была вчера в городской больнице Таганрога, навещала знакомого. Я, конечно, знала, что там все плохо, но не думала, что настолько», — отметила автор поста.

На фотографиях хорошо видны множественные трещины на стенах, на койках — старые дырявые матрасы и полная антисанитария в палатах.

«Как после апокалипсиса», — прокомментировала одна из интернет-пользователей.

«С годов СССР стабильно без ремонта», — считает другой пользователь.

«Там скорее скончаться можно», — отметил комментатор.

«Неужели состояние больницы никто не контролирует, не выделяют средства на ремонт?» — задаётся вопросом участник дискуссии.

Если автор поста верно указал на лечебное учреждение, то речь идёт о МБУЗ «Первая городская больница». Она была основана в 1916 году, расположена на берегу Азовского моря в парковой зоне в шестиэтажном корпусе «современной постройки». Так указано на официальном сайте. А с июля 2007 года горбольница вошла в пилотный проект, направленный на повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения.