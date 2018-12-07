Москва, 7 декабря, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XVI Международного форума «Газ России — 2018». На полях форума осуждаются важнейшие тенденции и перспективы развития газовой индустрии, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что Россия является одним из крупнейших экспортёров и располагает уникальной газотранспортной инфраструктурой.

«Отечественная газовая отрасль играет огромную роль в жизни регионов и обеспечивает национальную и глобальную энергетическую безопасность всей России», — говорится в приветственной телеграмме.

По мнению Путин, основная задача — содействовать укреплению лидерских позиций газовой отрасли.

«Форум призван выработать востребованные временем решения, направленные. В частности, на модернизацию предприятий на основе цифровых и экологичных технологий», — отметил глава государства и пожелал участникам форума «Газ России — 2018» успешной и конструктивной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества, а также вручит премию Русского географического общества.

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