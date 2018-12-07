Калуга, 7 декабря, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской области в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с наркобизнесом ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков, организованная жителями одного из соседних регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе калужского регионального управления ФСБ России.

Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области Лаборатория по производству наркосодержащей жидкости

Из незаконного оборота изъято свыше 40 кг наркотических средств, сильнодействующих веществ, химическое оборудование, а также 300 литров наркосодержащей жидкости, стоимость которой на «черном рынке» составляет порядка 80 млн рублей. Найденного хватило бы на 150 тысяч «доз», предназначавшихся для продажи наркозависимым лицам.

На основании задокументированных данных, следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения указанного преступления.

Напомним, в 2017 году правоохранительными органами Калужской области изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе: 3 кг 035 г героина, 2 кг 619 г марихуаны, 217 г гашиша и 4 кг 556 г синтетических наркотических средств. Пресечена незаконная деятельность 14 наркопритонов и 55 лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; а также 11 организованных групп и 28 групп лиц, совершивших преступления по предварительному сговору.