Москва, 8 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, отмечается Международный день художника. Праздник учредила в 2007 году международная ассоциация «Искусство народов мира». К этому событию ИА REGNUM составило подборку комиксов, посвященных жизни и творчеству знаменитых художников.

Golubchikav.ru Комикс «Винсент»

«Винсент»

Графическая биография охватывает короткий, но насыщенный период жизни Винсента Ван Гога. Художник живет в Арле, много работает и мечтает создать студию, где его друзья смогут творить вместе. В этот период психическое расстройство уже дает о себе знать. В графическом романе рассказывается, что когда Гоген отказывается трудиться в студии, Ван Гог отрезает себе ухо. Комикс вышел при поддержке Музея Ван Гога в Амстердаме и содержит множество отсылок к реальным картинам творца.

«Пикассо»

Комикс рассказывает историю превращения Пабло Пикассо в титана мирового искусства. Художник начинал карьеру в нищете, жил на Монмартре и состоял в отношениях с Фернандой Оливье, одной из первых своих женщин. Постепенно пробуя себя в разных ипостасях, Пикассо стал основоположником нового направления в живописи — кубизма. Графическая биография во всех красках передаёт дух той эпохи и погружает читателя в неспешное путешествие по миру Пикассо.

«Моне»

Авторы книги не только рассказывают о жизни одного из основателей импрессионизма Оскара Клода Моне, но и показывают его самые значимые полотна и историю их создания. В комиксе, по замыслу авторов, художник и его произведения становятся моделями, с которых рисуют новые полотна. Благодаря этому приёму читатель становится свидетелем рождения и становления великого художника, который навсегда изменил историю живописи.

«Фрида Кало»

Графическая биография знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало — это история непрекращающейся борьбы, любви и ненависти, дружбы и предательства, творческих взлетов и падений. Книга рассказывает о том, как женщина победила полиомиелит, как попала в страшную аварию и почему рисовала в основном себя.

8 декабря стало не единственной датой, связанной с профессией художника. Например, на Украине этот день отмечают в октябре, а в отдельных регионах России — и вовсе в разные дни. Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая — 25 декабря. Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо.