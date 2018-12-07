Звенигород, Московская область, 7 декабря, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Великий город великой русской истории Звенигород может превратиться в спальный микрорайон уездного масштаба, пишет 7 декабря газета «Труд».

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В статье рассказана хроника вовлечения древнего города в административную реформу, по которой он войдёт в состав Одинцовского городского округа — вместе с Одинцово и Одинцовским районом.

Автор Гузель Агишева отмечает, что по опыту прошлых объединений Подмосковья сокращения чиновников, чем объясняют свои мотивы «реформаторы», не происходит.

«Но главная угроза — ускоренная застройка последних полей, лесов, историко-культурных ландшафтов и заповедных территорий. При объединении в единый городской округ автоматически ликвидируются местные и областные градостроительные нормативы, действующие применительно к конкретным муниципальным образованиям, генеральные планы и ПЗЗ поселений, а все свободные территории становятся пригодными для многоэтажной застройки», — говорится в материале.

Автор рассказывает, что правительство Московской области до сих пор не утвердило ни одного охранного документа в Звенигороде и его окрестностях: предмет охраны и границы исторического поселения, зоны охраны Саввино-Сторожевского монастыря, Успенского собора, замечательных усадеб и храмов, расположенных вдоль Москвы-реки.

«Вопиющий случай — барочный храм Спаса Нерукотворного в Уборах, известный каждому школьнику из учебников истории», — указывает журналист.

Она напоминает события последних дней: жаркие споры на публичных слушаниях, быстрые решения городских и районных депутатов.

Агишева не сомневается, что Московская областная дума 12 декабря «проголосует, как надо» и Звенигород включат в городской округ Одинцово.