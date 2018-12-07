Москва, 7 декабря, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Более 85,5 тыс. DDoS-атак было нейтрализовано по всему миру в 2018 году. Об этом, как передает РБК, говорится в отчете компании Qrator Labs, занимающейся противодействием подобным атакам.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В предыдущие годы данный показатель был значительно ниже. Так, в 2017 г. таких атак было около 61 тыс., а в 2016 г. — примерно 36 тыс.

По статистике компании, в среднем за 24 часа по всему миру в текущем году происходило 255 DDoS-атак.

DDoS-атака — большое количество направляемых из разных точек запросов злоумышленниками к ресурсу, из-за которых сайт перестает работать.

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