Хэфэй, Китай, 7 декабря, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Между восточной китайской провинцией Аньхой и Россией открылось прямое регулярное авиасообщение. Об этом со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта города Хэфэй пишет портал «Чжунго синьвэньван».

confused_me Самолет

Отмечается, что рейсы из административного центра провинции в Москву и обратно будут выполняться самолетами «Уральских авиалиний». Из города Хэфэй в столицу России рейсы будут совершаться по понедельникам, также в понедельник самолет будет возвращаться в Хэфэй с промежуточной посадкой в Новосибирске.

По пятницам будет совершаться рейс только в одну сторону — из административного центра провинции Аньхой в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что международный аэропорт города Хэфэй в провинции Аньхой на востоке Китая стал тридцать седьмым по счету, пассажирооборот которого перевалил за отметку в 10 млн человек в год.

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