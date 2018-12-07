Москва, 7 декабря, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Валютные курсы на Московской бирже замерли в ожидании итогов саммита ОПЕК. Прошедшее 6 декабря заседание не привело к достижению соглашения о сокращении объемов добычи сырья членами ОПЕК и независимыми производителями, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«По поступающей информации, наравне с противоречиями внутри картеля также остается не ясной позиции России как основного производителя нефти вне ОПЕК. Возникающие сомнения относительно окончательного результата привели к высокой волатильности на нефтяном рынке. Основной сценарий, вокруг которого идут обсуждения, — это сокращение добычи ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Вторым важным ожидаемым событием 7 декабря станет публикация ежемесячного отчета по рынку труда США, что может оказать влияние на позиции доллара по широкому спектру валют, что неизбежно найдет отражение и на локальном валютном рынке.

«Открытие торгов, скорее всего, стартует около уровней закрытия предыдущей сессии. В первой половине дня доллар США будет торговаться в границах 66,40−67,25 руб., евро, вероятно, не выйдет за пределы 75,60−76,40 руб. Дальнейшая динамика определится по итогам саммита ОПЕК и фактических показателей рынка труда США», — полагает Егоров.

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