Дамаск, 7 декабря, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Сирийскую Арабскую Республику за прошедшие сутки, 6 декабря, вернулись около 870 граждан страны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центра приёма, распределения и размещения беженцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

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Уточняется, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыло 134 человека, в числе которых 69 детей. Большая часть беженцев вернулась из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 735 человек.

В места постоянного проживания внутри страны вернулись 227 мирных жителей.

Напомним, сутками ранее с территории иностранных государств в Сирию возвратились 717 беженцев, среди которых более 360 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 6 декабря нарушений режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики не зафиксировано. В стране уже восстановлено почти 30,8 тыс. жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений. Отремонтировано 926 км автомобильных дорог.