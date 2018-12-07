Москва, 7 декабря, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Предстоящий визит в Москву премьер-министра Греции Алексиса Ципраса позволит преодолеть возникшее между Россией и Грецией охлаждение в отношениях. Такое мнение в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Путин встретится с премьер-министром Греции

Глава российского внешнедипломатического ведомства назвал достигнутую договорённость о рабочем визите в Москву 7 декабря главы греческого правительства «своевременной и весьма важной». При этом Сергей Лавров выразил уверенность, что переговоры Ципраса с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства России Дмитрием Медведевым «позволят вернуть двусторонний диалог в нормальное русло».

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Медведев встретится с премьер-министром Греции

«Убеждены, что реальных препятствий, которые мешали бы поступательному развитию российско-греческих отношений, не существует. Мы способны наращивать совместные усилия по углублению связей во всех областях, включая торгово-экономическую и инвестиционную», — заявил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, охлаждение в отношениях между Россией и Грецией наблюдалось во второй половине 2018 года. Решение греческих властей о высылке действующих и бывших российских дипломатов привело к временной приостановке межгосударственного диалога, спровоцировав политико-дипломатический кризис.

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