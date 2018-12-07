Москва, 7 декабря, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Урегулирование территориального конфликта между греческими и турецкими общинами Кипра должно быть достигнуто усилиями самих жителей острова на основе резолюций Совета Безопасности ООН, считает глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон» Лавров подчеркнул, что любые попытки навязывания извне «готовых рецептов и искусственных временных графиков» для решения указанной проблемы в Москве считают неприемлемыми.

«Лишь с опорой на международное право, ценности взаимоуважительного диалога и дипломатии нам удастся укрепить безопасность и стабильность во всем Средиземноморье», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Кипр на сегодняшний день остается фактически разделенным «линией Атилла» на две части — Южную (Республика Кипр) и Северную (Турецкая Республика Северного Кипра). Последние переговоры о воссоединении острова прошли с 28 июня по 7 июля 2017 года в Кран-Монтане и завершились провалом.

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