Нью-Дели, 7 декабря, 2018, 08:01 — ИА Регнум. По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet Planetary Health, в Индии из-за загрязнения воздуха в 2017 году умерли 1 млн 240 тыс. человек, сообщает 7 декабря Al Jazeera.

Загрязнение воздуха

Данный показатель составил 12.5% от общего числа смертей в стране. 51% умерших были моложе 70 лет. Порядка 480 тыс. человек скончались из-за использования загрязненных ингредиентов в пище.

Столица Индии Нью-Дели больше остальных городов подверглась воздействию крошечных ультрадисперсных частиц, проникающих глубоко в легкие и вызывающих серьезные проблемы для здоровья.