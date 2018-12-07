Турин, Италия, 7 декабря, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Лучшим футболистом «Ювентуса» в ноябре признан нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Ludovic Péron Криштиану Роналду

Роналду сыграл за «Ювентус» в ноябре в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя голевыми передачами.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

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