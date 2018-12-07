Пекин, 7 декабря, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено посетит с государственным визитом Китай в ближайшие дни, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

Andes César Muñoz Ленин Морено

Как стало известно, президент Эквадора Ленин Морено пробудет в Китае с официальным визитом с 11 по 13 декабря по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан.

Напомним, что в августе 2018 года член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи встретился в Пекине с министром иностранных дел Эквадора Марией Фернанда Эспиноса Гарсес.

Читайте также: Спецпосланник Си Цзиньпина посетил инаугурацию президента Эквадора