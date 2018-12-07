Аддис-Абеба, 7 декабря, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц находится с трехдневным визитом в Африке. 6 декабря он посетил Эфиопию, пишет газета Kronen Zeitung.

European People's Party Себастьян Курц

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Аддис-Абебе Курц заявил, что после этого визита две страны ожидают усиления торговых отношений, роста инвестиций и технического обмена. Австрийский гость поблагодарил власти страны за демократические реформы, достигнутые в последние месяцы.

Читайте также: Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о мире и дружбе

В частности, Курц иронично поставил Эфиопию в пример Австрии, отметив большое количество женщин в правительстве этой африканской страны. Абий Ахмед назвал визит Курца историческим, а самого канцлера — своим «братом».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентябрьского саммита Европейского союза (ЕС) в Зальцбурге хозяин встречи Себастьян Курц сообщил о решении стран ЕС усилить сотрудничество со странами Африки в целях предотвращения миграции жителей этого континента в Европу.

Читайте также: Миграционный кризис: Австрия призывает к проведению саммита ЕС — Африка