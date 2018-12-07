Новосибирск, 7 декабря, 2018, 08:13 — ИА Регнум. До конце текущего года власти города Новосибирск планируют ввести в эксплуатацию шесть проблемных домов. Об этом заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Роман Теленчинов рассказал в эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артёмом Роговским» на радио «Городская волна» накануне, 6 декабря. Всего в списке долгостроев — 49 объектов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

«В этом году мы активно развиваем масштабные инвестиционные проекты. (…) Только за этот год мы масштабных инвестиционных проектов провели на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это на самом деле очень большая сумма. Конечно, это не значит, что все дольщики, которые у нас сейчас есть, получат либо деньги на достройку дома, либо квадратные метры, но это значит, что работа ведётся, и ведётся хорошими темпами», — считает Теленчинов.

По словам чиновника по каждому из 49 долгостроев уже есть «дорожные карты» и представление о механизмах их достройки. Но всё пока упирается в деньги и землю. Он пояснил, что финансировать завершение строительства проблемных объектов напрямую из бюджета муниципалитета запрещает закон. Поэтому вопрос решается «через земельный ресурс, через масштабные инвестиционные проекты». Что несколько усложняет дело и требует больше времени.

Тем временем, в конце ноября в законную силу вступило решение Центрального районного суда Новосибирска о включении людей, которые заключили предварительные договоры с ООО «СтройЦентр», в Реест дольщиков региона. Речь идёт о тех участниках строительства жилого дома по ул. Тульской 80−82, которые летом 2017 года выходили на голодовку в центре Новосибирска. У них на руках вместо договоров долевого участия оказались лишь предварительные договоры с подрядчиком.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на долгострое по ул. Тульской имеются две группы граждан, претендующих на жилые помещения. Одна группа — это те, с которыми застройщик заключил договоры долевого участия в строительстве и получил от них деньги. Другая — те, кто в течение 2014−2016 годов заключил «в нарушение действующего законодательства — Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ — предварительные договоры с генеральным подрядчиком ООО «СтройЦентр» без согласия застройщика ООО «Баутехник-Т».

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