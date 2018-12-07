Киев, 7 декабря, 2018, 07:35 — ИА Регнум. На Украине в прямом эфире парламентского телеканала Рада устроили драку депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко. Об этом передает NewsOne.

На Украине

«У народных депутатов (в ходе дискуссии) возникли разногласия во время обсуждения военного положения», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2018 г. в десяти областях Украины на 30 дней было объявлено военное положение. Положение было объявлено после задержания пограничниками РФ в районе Керченского пролива трех кораблей ВМС Украины, экипажи которых устроили провокацию.

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