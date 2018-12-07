Вашингтон, 7 декабря, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Новым постпредом США при ООН станет официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, решил американский президент Дональд Трамп, со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

По данным источников, глава Штатов уже принял решение в пользу Науэрт.

Напомним, решение Вашингтона заменить постпреда США при ООН Никки Хейли стало достоянием общественности осенью. Трамп заявил, что место Хейли может занять Науэрт, кандидатура которой не единственная, но весьма вероятная.